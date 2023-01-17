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Кокурина Наталья Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

18.10.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кокурина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Кокурин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович

Смерть
18.10.1900
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: в родах
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