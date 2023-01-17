Кокурина Наталья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти18.10.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кокурина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1898
Сын: Кокурин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович
Смерть
18.10.1900
Причина смерти: в родах