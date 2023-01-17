Кокурина Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
12.12.1853
Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович
Рождение ребёнка
07.12.1855
Рождение ребёнка
27.06.1858
Рождение ребёнка
01.08.1859
Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович
Рождение ребёнка
16.06.1861
Рождение ребёнка
20.08.1863
Рождение ребёнка
28.09.1865
Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович
Рождение ребёнка
25.07.1868
Смерть
Неизвестно