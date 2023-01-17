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Кокурина Марфа Ивановна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.02.1851

Муж: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Рождение ребёнка
12.12.1853

Сын: Кокурин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1855

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1858

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Рождение ребёнка
01.08.1859

Сын: Кокурин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1861

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1863

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1865

Сын: Кокурин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1868

Отец ребёнка: Кокурин Иван Захарович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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