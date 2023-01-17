Краснихина (Ивлева) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ивлева) Матрона Ивановна

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Место рождения

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

19.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.02.1843

Муж: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1845

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Краснихин (ивлев) Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1851

Дочь: Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1853

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1855

Сын: Краснихин (ивлев) Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1858

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1862

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.01.1886
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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