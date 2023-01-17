Краснихина (Ивлева) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти19.01.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1843
Рождение ребёнка
05.02.1845
Рождение ребёнка
1847
Сын: Краснихин (ивлев) Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1851
Дочь: Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
24.02.1855
Сын: Краснихин (ивлев) Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1858
Рождение ребёнка
27.04.1862
Рождение ребёнка
01.02.1865
Смерть
19.01.1886