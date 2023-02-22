Краснихина (Лаптева) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Лаптева) Фёкла Васильевна

Место рождения

Поспелиха, Горбатовский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Поспелиха, Горбатовский уезд
Бракосочетание
12.02.1861

Муж: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1863

Сын: Краснихин (ивлев) Иван Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1873

Сын: Краснихин (ивлев) Семён Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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