Краснихина (Лаптева) Фёкла Васильевна
Место рожденияПоспелиха, Горбатовский уезд
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Поспелиха, Горбатовский уезд
Бракосочетание
12.02.1861
Рождение ребёнка
17.09.1863
Сын: Краснихин (ивлев) Иван Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.07.1873
Сын: Краснихин (ивлев) Семён Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.08.1885
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно