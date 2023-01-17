Краснихин (Ивлев) Семён Максимович
Место рождения
Дата рождения18.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1873
Рождение ребёнка
1896
Сын: Краснихин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.02.1898
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.06.1901
Сын: Краснихин Павел Семёнович
Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно