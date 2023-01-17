Краснихин (Ивлев) Семён Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин (Ивлев) Семён Максимович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1873

Отец: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Мать: Краснихина Фёкла Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Краснихин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.02.1898

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Краснихин Павел Семёнович

Мать ребёнка: Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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