Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Краснихин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович

Рождение ребёнка
14.02.1898

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Краснихин Павел Семёнович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович

Смерть
Неизвестно
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