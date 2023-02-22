Краснихина Марфа (Марья?) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Краснихин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович
Рождение ребёнка
14.02.1898
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович
Рождение ребёнка
26.06.1901
Сын: Краснихин Павел Семёнович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Максимович
Смерть
Неизвестно