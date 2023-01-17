Илларионова (Краснихина) Агрепина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Краснихина) Агрепина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

01.03.1962

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Мать: Краснихина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
14.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Павел Иванович

Смерть
01.03.1962
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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