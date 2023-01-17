Илларионова (Краснихина) Агрепина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1903
Дата смерти01.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Рождение ребёнка
14.01.1924
Рождение ребёнка
01.04.1926
Рождение ребёнка
02.07.1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1941
Смерть
01.03.1962
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область