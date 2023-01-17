Целюнов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1898
Дата смерти03.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1898
Рождение ребёнка
18.05.1917
Мать ребёнка: Целюнова Татьяна Степановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1922
Рождение ребёнка
02.12.1926
Рождение ребёнка
04.12.1930
Рождение ребёнка
27.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.03.1942
Похороны
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область