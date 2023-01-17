Целюнов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1898

Дата смерти

03.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1898

Отец: Целюнов Николай Васильевич

Мать: Целюнова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1917

Сын: Целюнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Целюнова Татьяна Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
02.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
04.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
27.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целюнова Татьяна Степановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.03.1942
Похороны
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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