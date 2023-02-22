Вершинина (Гусева) Евлампия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
05.10.1901
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Вершинин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1906
Сын: Вершинин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно