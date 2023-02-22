Вершинина (Гусева) Евлампия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Гусева) Евлампия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Гусев (шаталов) Егор Петрович

Мать: Гусева Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
05.10.1901

Муж: Вершинин Иван Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Вершинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1906

Сын: Вершинин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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