Думнов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1907
Отец: Думнов Андрей Борисович
Мать: Думнова Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно