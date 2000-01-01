Думнов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1907

Отец: Думнов Андрей Борисович

Мать: Думнова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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