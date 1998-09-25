Богатырёва (Думнова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1902
Дата смерти25.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902
Отец: Думнов Андрей Борисович
Мать: Думнова Любовь Фёдоровна
Бракосочетание
09.02.1922
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
08.01.1926
Рождение ребёнка
05.03.1931
Рождение ребёнка
12.03.1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1998
Похороны
Неизвестно