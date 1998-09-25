Богатырёва (Думнова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Думнова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1902

Дата смерти

25.09.1998

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902

Отец: Думнов Андрей Борисович

Мать: Думнова Любовь Фёдоровна

Бракосочетание
09.02.1922

Муж: Богатырёв Борис Степанович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Степанович

Рождение ребёнка
08.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Степанович

Рождение ребёнка
12.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Степанович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Степанович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Борис Степанович

Смерть
25.09.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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