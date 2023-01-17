Богатырёв Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Борис Степанович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1903

Дата смерти

25.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903

Отец: Богатырёв Степан Иванович

Мать: Богатырёва Матрёна Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.02.1922

Жена: Богатырёва Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
08.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
12.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырёва Евдокия Андреевна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Объездчик
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
25.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
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