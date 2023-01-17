Богатырёв Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения21.07.1903
Дата смерти25.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903
Бракосочетание
09.02.1922
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
08.01.1926
Рождение ребёнка
05.03.1931
Рождение ребёнка
12.03.1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Объездчик
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
25.09.1942
Причина смерти: пропал без вести