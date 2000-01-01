Бочкарёва (Цаплинова) Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Цаплинова) Васса Михайлова

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

05.08.1880

Дата смерти

22.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1880

Отец: Цаплинов Михаил Иванович

Мать: Цаплинова Феодосия Ильина

c Селитьба
Бракосочетание
19.02.1899

Муж: Бочкарёв Фёдор Павлович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
17.02.1900

Дочь: Егорова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
27.02.1904

Сын: Бочкарёв Константин Фëдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Бочкарёв Иван Фëдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Бочкарёв Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
19.11.1915

Сын: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович

Смерть
22.01.1936
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