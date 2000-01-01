Бочкарёва (Цаплинова) Васса Михайлова
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения05.08.1880
Дата смерти22.01.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1880
c Селитьба
Бракосочетание
19.02.1899
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
17.02.1900
Дочь: Егорова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
19.09.1901
Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
27.02.1904
Сын: Бочкарёв Константин Фëдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
18.03.1906
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Бочкарёв Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
19.11.1915
Сын: Бочкарёв Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Павлович
Смерть
22.01.1936