Цаплинова (Шаталова) Феодосия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти13.05.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1870
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович
c Селитьба,
Рождение ребёнка
05.08.1880
Дочь: Бочкарёва Васса Михайлова
Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович
c Селитьба
Рождение ребёнка
25.03.1883
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Цаплинов Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович
Смерть
13.05.1893
c Селитьба
Причина смерти: Тиф