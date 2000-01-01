Цаплинова (Шаталова) Феодосия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинова (Шаталова) Феодосия Ильина

Цаплинова (Шаталова) Феодосия Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

13.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Мать: Гусева (шаталова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Цаплинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1870

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

c Селитьба,
Рождение ребёнка
05.08.1880

Дочь: Бочкарёва Васса Михайлова

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

c Селитьба
Рождение ребёнка
25.03.1883

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Цаплинов Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Смерть
13.05.1893
c Селитьба
Причина смерти: Тиф
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close