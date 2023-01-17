Егорова (Бочкарёва) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Бочкарёва) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1900

Дата смерти

03.12.1987

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1900

Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович

Мать: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
28.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
02.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
09.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.12.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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