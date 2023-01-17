Егорова (Бочкарёва) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1900
Дата смерти03.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1900
Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
28.01.1925
Рождение ребёнка
02.02.1927
Рождение ребёнка
09.12.1929
Рождение ребёнка
14.10.1930
Рождение ребёнка
20.03.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.12.1987
Похороны
Неизвестно