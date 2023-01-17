Егоров Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1894

Дата смерти

14.08.1972

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1894

Отец: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Мать: Илларионова Ульяния Андреяновна

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Анна Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Работа или профессия
Неизвестно
Лесоруб
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
14.08.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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