Егоров Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1894
Дата смерти14.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1894
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
28.01.1925
Рождение ребёнка
02.02.1927
Рождение ребёнка
09.12.1929
Рождение ребёнка
14.10.1930
Рождение ребёнка
20.03.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Работа или профессия
Неизвестно
Лесоруб
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
14.08.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область