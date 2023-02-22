Илларионова (Емельянова) Ульяния Андреяновна
Место рожденияКрутиха
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Егоров (илларионов) Иван Степанович
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Сын: Егоров (илларионов) Спиридон Степанович
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Штырова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Родионова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Сын: Илларионов Александр Степанович
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Сын: Егоров Александр Степанович
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Клюкина Александра Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Любовь Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович