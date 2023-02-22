Илларионова (Емельянова) Ульяния Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Емельянова) Ульяния Андреяновна

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Место рождения

Крутиха

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутиха
Бракосочетание
11.01.1880

Муж: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1880

Сын: Егоров (илларионов) Иван Степанович

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Рождение ребёнка
07.12.1881

Сын: Егоров (илларионов) Спиридон Степанович

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1883

Дочь: Штырова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Родионова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Рождение ребёнка
06.07.1891

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1893

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1894

Сын: Илларионов Александр Степанович

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1894

Сын: Егоров Александр Степанович

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Клюкина Александра Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Смерть
Неизвестно
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