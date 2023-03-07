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Штырова Анастасия Степановна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1883

Отец: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Мать: Илларионова Ульяния Андреяновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1904

Сын: Штыров (еплеев) Иван Наумович

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Думнова Клавдея Наумовна

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Штыров Алексей Наумович

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Илларионова Елена Наумовна

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
Неизвестно
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