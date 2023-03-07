Штырова Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения02.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1883
Рождение ребёнка
24.06.1904
Сын: Штыров (еплеев) Иван Наумович
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Думнова Клавдея Наумовна
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1910
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Илларионова Елена Наумовна
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Наум Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
Неизвестно