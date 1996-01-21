Думнова (Штырова) Клавдея Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Штырова) Клавдея Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1906

Дата смерти

21.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906

Отец: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Мать: Штырова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
16.11.1929

Сын: Думнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
26.12.1930

Сын: Думнов Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
21.03.1937

Сын: Думнов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
14.04.1940

Дочь: Думнова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович

Смерть
21.01.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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