Думнова (Штырова) Клавдея Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1906
Дата смерти21.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906
Рождение ребёнка
16.11.1929
Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
26.12.1930
Сын: Думнов Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
21.03.1937
Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
14.04.1940
Дочь: Думнова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Иван Куприянович
Смерть
21.01.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область