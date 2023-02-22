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Думнов Иван Куприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

01.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: Думнов Куприян Борисович

Мать: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдея Наумовна

Рождение ребёнка
26.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдея Наумовна

Рождение ребёнка
21.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдея Наумовна

Рождение ребёнка
14.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдея Наумовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдея Наумовна

Смерть
01.02.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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