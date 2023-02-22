Думнов Иван Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1909
Дата смерти01.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: Думнов Куприян Борисович
Мать: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1929
Рождение ребёнка
26.12.1930
Рождение ребёнка
21.03.1937
Рождение ребёнка
14.04.1940
Рождение ребёнка
1946
Смерть
01.02.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область