Думнова (Ксения Ивановна) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Ксения Ивановна) Аксинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: Клавдия Куприяновна

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Рождение ребёнка
02.08.1909

Сын: Думнов Иван Куприянович

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Анна Куприяновна

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Белова Марья Куприяновна

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Думнов Александр Куприянович

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Рождение ребёнка
22.03.1920

Дочь: Анна Куприяновна

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Рождение ребёнка
19.03.1926

Сын: Думнов Александр Куприянович

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.08.1928

Дочь: Думнова Надежда Куприяновна

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Куприян Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думнов Михаил Куприянович

Отец ребёнка: Думнов Куприян Борисович

Смерть
Неизвестно
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