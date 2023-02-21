Думнов Михаил Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов Михаил Куприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Думнов Куприян Борисович

Мать: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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