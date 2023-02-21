Думнов Михаил Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Думнов Куприян Борисович
Мать: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно