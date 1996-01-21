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Штыров(Еплеев) Наум Иванович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

26.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1881

Отец: Штыров Иван Ефплеев

Мать: Штырова Параскева Прокопьева

с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.06.1904

Сын: Штыров(еплеев) Иван Наумович

Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Думнова Клавдея Наумовна

Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Штыров Алексей Наумович

Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Илларионова Елена Наумовна

Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно
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