Штыров(Еплеев) Наум Иванович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения26.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1881
Отец: Штыров Иван Ефплеев
с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.06.1904
Сын: Штыров(еплеев) Иван Наумович
Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Думнова Клавдея Наумовна
Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
22.09.1910
Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Илларионова Елена Наумовна
Мать ребёнка: Штырова Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно