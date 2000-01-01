Штырова (Думнова) Параскева Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Думнов (бочкарёв) Прокопий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев
Рождение ребёнка
13.04.1871
Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев
с. Селитьба
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев
Рождение ребёнка
26.11.1881
Сын: Штыров(еплеев) Наум Иванович
Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев
с. Селитьба
Рождение ребёнка
13.05.1884
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев
Смерть
Неизвестно