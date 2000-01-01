Штырова (Думнова) Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырова (Думнова) Параскева Прокопьева

Штырова (Думнова) Параскева Прокопьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Думнов (бочкарёв) Прокопий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Штыров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев

Рождение ребёнка
13.04.1871

Сын: Штыров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев

с. Селитьба
Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев

Рождение ребёнка
26.11.1881

Сын: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев

с. Селитьба
Рождение ребёнка
13.05.1884

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Штыров Иван Ефплеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close