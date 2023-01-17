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Штыров Иван Ефплеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Штыров Ефплей Еремеев

Мать: Штырова Параскева Филиппова

Бракосочетание
12.09.1865

Жена: Штырова Параскева Прокопьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1868

Сын: Штыров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1871

Сын: Штыров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1873

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
07.06.1876

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
26.11.1881

Сын: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1884

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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