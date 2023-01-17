Штыров Иван Ефплеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Штыров Ефплей Еремеев
Бракосочетание
12.09.1865
Рождение ребёнка
25.09.1868
Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
13.04.1871
Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
22.12.1873
Рождение ребёнка
07.06.1876
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
26.11.1881
Сын: Штыров(еплеев) Наум Иванович
Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
13.05.1884
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Штырова Параскева Прокопьева
Смерть
Неизвестно