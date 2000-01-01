Штыров Ефплей Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтыров Ефплей Еремеев

Штыров Ефплей Еремеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Штыров ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Штыров Архип Ефплеев

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Штыров Иван Ефплеев

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
08.02.1846

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
19.03.1847

Сын: Штыров Захар Ефплеев

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1849

Дочь: Варвара Ефплеева

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852

Дочь: Андриянова Пелагия Ефплеева

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1855

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ефплеева

Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close