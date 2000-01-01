Штыров Ефплей Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Штыров ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Штыров Архип Ефплеев
Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Штыров Иван Ефплеев
Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
08.02.1846
Рождение ребёнка
19.03.1847
Сын: Штыров Захар Ефплеев
Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1849
Дочь: Варвара Ефплеева
Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852
Дочь: Андриянова Пелагия Ефплеева
Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ефплеева
Мать ребёнка: Штырова Параскева Филиппова
Смерть
Неизвестно