Штыров Захар Ефплеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Штыров Ефплей Еремеев
Рождение ребёнка
19.02.1871
Дочь: Долматова Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
с. Селитьба
Рождение ребёнка
21.06.1879
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
16.03.1881
Сын: Штыров Яков Захаров
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
c Селитьба
Рождение ребёнка
29.09.1882
Дочь: Евлампия Захаровна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
c Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1886
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
10.12.1888
Дочь: Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно