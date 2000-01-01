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Штыров Захар Ефплеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Штыров Ефплей Еремеев

Мать: Штырова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
19.02.1871

Дочь: Долматова Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

с. Селитьба
Рождение ребёнка
21.06.1879

Сын: Штыров Иван Захарович

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
16.03.1881

Сын: Штыров Яков Захаров

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

c Селитьба
Рождение ребёнка
29.09.1882

Дочь: Евлампия Захаровна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

c Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Штыров Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
10.12.1888

Дочь: Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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