Архипова (Штырова) Варвара Ефплеева
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения01.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1849
Отец: Штыров Евплей Еремеев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
30.01.1870
Отец ребёнка: Архипов Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
11.08.1871
Отец ребёнка: Архипов Архип Фёдоров
Смерть
Неизвестно