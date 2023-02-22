Архипова (Штырова) Варвара Ефплеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Штырова) Варвара Ефплеева

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

01.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1849

Отец: Штыров Евплей Еремеев

Мать: Штырова Параскева Филиппова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Архипов Архип Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1870

Сын: Архипов Иван Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип Фёдоров

Рождение ребёнка
11.08.1871

Сын: Архипов Иван Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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