Штырова Параскева Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Штыров Архип Ефплеев
Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Штыров Иван Ефплеев
Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев
Рождение ребёнка
08.02.1846
Рождение ребёнка
19.03.1847
Сын: Штыров Захар Ефплеев
Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1849
Дочь: Варвара Ефплеева
Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852
Дочь: Андриянова Пелагия Ефплеева
Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ефплеева
Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно