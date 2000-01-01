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Штырова Параскева Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Штыров Архип Ефплеев

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Штыров Иван Ефплеев

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

Рождение ребёнка
08.02.1846

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

Рождение ребёнка
19.03.1847

Сын: Штыров Захар Ефплеев

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1849

Дочь: Варвара Ефплеева

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852

Дочь: Андриянова Пелагия Ефплеева

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1852

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1855

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ефплеева

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Штыров Ефплей Еремеев

Смерть
Неизвестно
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