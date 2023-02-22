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Штыров Архип Ефплеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Штыров Евплей Еремеев

Мать: Штырова Параскева Филиппова

Бракосочетание
13.02.1859

Жена: Штырова Анна Михайловна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1860

Сын: Штыров Иван Архипович

Мать ребёнка: Штырова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1861

Дочь: Настасья Архипова

Мать ребёнка: Штырова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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