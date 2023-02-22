Штыров Архип Ефплеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Штыров Евплей Еремеев
Бракосочетание
13.02.1859
Жена: Штырова Анна Михайловна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1860
Мать ребёнка: Штырова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1861
Дочь: Настасья Архипова
Мать ребёнка: Штырова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно