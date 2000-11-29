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Штыров Алексей Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1910

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910

Отец: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Мать: Штырова Анастасия Степановна

Военная служба
27.05.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
РККА
Рождение ребёнка
16.12.1941

Сын: Штыров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Штырова Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырова Анна Николаевна

Смерть
?.09.1941
Причина смерти: пропал без вести
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