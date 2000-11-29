Штыров Алексей Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1910
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910
Военная служба
27.05.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
РККА
Рождение ребёнка
16.12.1941
Сын: Штыров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Штырова Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штырова Анна Николаевна
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: пропал без вести