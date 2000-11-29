Штырова (Карлинова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова (Карлинова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1917

Дата смерти

29.11.2000

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1917

Отец: Карлинов Николай Степанович

Мать: Карлинова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
16.12.1941

Сын: Штыров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Штыров Алексей Наумович

Рождение ребёнка
25.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Алексей Наумович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
29.11.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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