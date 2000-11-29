Штырова (Карлинова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1917
Дата смерти29.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1917
Рождение ребёнка
16.12.1941
Сын: Штыров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Штыров Алексей Наумович
Рождение ребёнка
25.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
29.11.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область