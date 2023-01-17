Карлинова Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлинова Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1917

Дочь: Штырова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Карлинов Николай Степанович

Рождение ребёнка
19.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Николай Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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