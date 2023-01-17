Карлинова Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: Штырова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Карлинов Николай Степанович
Рождение ребёнка
19.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлинов Николай Степанович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно