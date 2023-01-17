Карлинов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Карлинов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: Штырова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Карлинова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлинова Елена Алексеевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно