Илларионова (Штырова) Елена Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1916
Дата смерти29.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2003
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область