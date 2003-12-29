Илларионова (Штырова) Елена Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Штырова) Елена Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1916

Дата смерти

29.12.2003

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916

Отец: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Мать: Штырова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Алексей Александрович

Смерть
29.12.2003
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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