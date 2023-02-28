Илларионов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Алексей Александрович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.09.1917

Дата смерти

03.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1917

Отец: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Мать: Илларионова (солдаткина) Пелагея Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Елена Наумовна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Елена Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Елена Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Елена Наумовна

Смерть
03.05.1986
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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