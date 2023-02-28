Илларионов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения27.09.1917
Дата смерти03.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1917
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1986
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область