Илларионова(Солдаткина) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1903
Сын: Илларионов Николай Александрович
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Гусева Анна Александровна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1913
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Кальмина Ираида Александровна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1917
Сын: Илларионов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1919
Дочь: Краснихина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
Неизвестно