Илларионова(Солдаткина) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова(Солдаткина) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1903

Сын: Илларионов Николай Александрович

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Гусева Анна Александровна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1913

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Кальмина Ираида Александровна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1917

Сын: Илларионов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1919

Дочь: Краснихина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Илларионов Александр Александрович

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
Неизвестно
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