Краснихина (Илларионова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Илларионова) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1919

Дата смерти

27.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1919

Отец: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Мать: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Илларионов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1954

Сын: Краснихин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Краснихин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович

Смерть
27.01.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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