Краснихина (Илларионова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1919
Дата смерти27.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1919
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Илларионов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1954
Сын: Краснихин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Краснихин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Краснихин Алексей Иванович
Смерть
27.01.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область