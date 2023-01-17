Гусева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна Александровна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1906

Отец: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Мать: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Степан Фëдорович

Рождение ребёнка
11.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Степан Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Степан Фëдорович

Смерть
Неизвестно
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