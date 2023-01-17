Гусева Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1906
Рождение ребёнка
13.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Степан Фëдорович
Рождение ребёнка
11.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Степан Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно