Илларионов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Мать: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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