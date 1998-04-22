Штыров(Еплеев) Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1904
Дата смерти30.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1904
Рождение ребёнка
14.01.1926
Дочь: Думнова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Штырова Галина Павловна
Рождение ребёнка
20.05.1931
Сын: Штыров(еплеев) Николай Иванович
Мать ребёнка: Штырова Галина Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1936
Сын: Штыров(еплеев) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Штырова Галина Павловна
Смерть
30.12.1988