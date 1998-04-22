Штыров(Еплеев) Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штыров(Еплеев) Иван Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1904

Дата смерти

30.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1904

Отец: Штыров(еплеев) Наум Иванович

Мать: Штырова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1926

Дочь: Думнова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Штырова Галина Павловна

Рождение ребёнка
20.05.1931

Сын: Штыров(еплеев) Николай Иванович

Мать ребёнка: Штырова Галина Павловна

Рождение ребёнка
04.10.1936

Сын: Штыров(еплеев) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Штырова Галина Павловна

Смерть
30.12.1988
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