Штырова (Родионова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырова (Родионова) Галина Павловна

Штырова (Родионова) Галина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1906

Дата смерти

01.10.1993

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1906

Отец: Родионов Павел Иванович

Мать: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
14.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров (еплеев) Иван Наумович

Рождение ребёнка
20.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров (еплеев) Иван Наумович

Рождение ребёнка
04.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров (еплеев) Иван Наумович

Смерть
01.10.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close