Штырова (Родионова) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1906
Дата смерти01.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1906
Рождение ребёнка
14.01.1926
Рождение ребёнка
20.05.1931
Рождение ребёнка
04.10.1936
Смерть
01.10.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область