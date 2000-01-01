Родионов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Родионов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Суханова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1902
Дочь: Хлынова Серафима Павловна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Селитьба
Рождение ребёнка
19.03.1906
Дочь: Штырова Галина Павловна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Думнова Мария Павловна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
03.06.1912
Сын: Родионов Константин Павлович
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Гусева Наталья Павловна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Анфиса Павловна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно