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Родионов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Родионов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Суханова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Хлынова Серафима Павловна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Селитьба
Рождение ребёнка
19.03.1906

Дочь: Штырова Галина Павловна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Думнова Мария Павловна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
03.06.1912

Сын: Родионов Константин Павлович

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Гусева Наталья Павловна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Анфиса Павловна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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