Суханова (Родионова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Родионова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

29.04.1982

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: Родионов Павел Иванович

Мать: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Иван Иванович

Смерть
29.04.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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