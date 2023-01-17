Суханова (Родионова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти29.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
14.10.1926
Рождение ребёнка
19.01.1929
Рождение ребёнка
21.08.1931
Рождение ребёнка
19.11.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1982
Похороны
Неизвестно