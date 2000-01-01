Суханов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1899

Отец: Суханов Иван Иванович

Мать: Суханова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
14.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
21.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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