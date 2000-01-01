Суханов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1899
Отец: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
14.10.1926
Рождение ребёнка
19.01.1929
Рождение ребёнка
21.08.1931
Рождение ребёнка
19.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно