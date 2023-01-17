Суханова (Бессонова) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Бессонова) Евдокия Максимовна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бессонов Максим Васильевич

Мать: Бессонова Анна Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Суханов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Суханов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Дочь: Домнина Ивановна

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1894

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1899

Сын: Суханов Иван Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1902

Сын: Суханов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Суханов Степан Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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