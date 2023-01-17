Суханова (Бессонова) Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бессонов Максим Васильевич
Мать: Бессонова Анна Павлова
Бракосочетание
03.02.1884
Рождение ребёнка
28.09.1885
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1888
Дочь: Домнина Ивановна
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1894
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1899
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1902
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1905
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно