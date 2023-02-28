Суханов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1902
Дата смерти20.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1902
Отец: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1925
Рождение ребёнка
22.06.1927
Рождение ребёнка
27.12.1929
Военная служба
Неизвестно
Смерть
20.02.1942
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия