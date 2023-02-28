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Суханов Андрей Иванович

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Место рождения

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1902

Дата смерти

20.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1902

Отец: Суханов Иван Иванович

Мать: Суханова Евдокия Максимовна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Капитолина Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Капитолина Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Капитолина Петровна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.02.1942
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия
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