Суханов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
03.02.1884
Рождение ребёнка
28.09.1885
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
05.01.1888
Дочь: Домнина Ивановна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
03.05.1894
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
28.03.1899
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
05.08.1902
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1905
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно