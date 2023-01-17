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Суханов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Суханов Иван Алексеевич

Мать: Суханова Анна Григорьевна?)

Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Суханова Евдокия Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Суханов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Дочь: Домнина Ивановна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1894

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1899

Сын: Суханов Иван Иванович

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
05.08.1902

Сын: Суханов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Суханов Степан Иванович

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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