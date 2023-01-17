Суханов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1885
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
Отец: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: Белова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Татьяна Ан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943