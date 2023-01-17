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Суханов Алексей Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: Суханов Иван Иванович

Мать: Суханова Евдокия Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: Белова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Татьяна Ан.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Евдокия Павловна

Смерть
Около 1943
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