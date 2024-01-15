Белова Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1906

Отец: Суханов Алексей Иванович

Мать: Суханова (Седова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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