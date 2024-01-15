Белова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1906
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно